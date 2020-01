Au chapitre 5 de St Matthieu : la neuvième béatitude

Contrairement aux 8 premières, qui s'adressent à tous les hommes croyants ou non, la 9e béatitude s'adresse à la jeune communauté chrétienne.



La forme est différente. Et puis le contenu est un avertissement : sachez que vous allez au devant d'épeuves, mais dans ces épreuves vous connaitrez la joie. Joie paradoxale et paix de l'âme. Cette joie qui déborde littéralement.



Soeur Marie Raphaël cite aussi un très beau témoignage contemporain.