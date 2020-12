Au chapitre 5 de St Matthieu les 2e et 3e antithèses

Encore un mot sur la 2e antithèse pour souligner à quel point la pureté peut être ambivalente. Et dire que le coeur pur est un projet.

La 3e antithèse soulève la question de savoir quelle est la bonne distance entre le prescrit et les situations concètes.

L'Ecriture est appelée à la rescousse avec le Deutéronome et Malachie.

Il y a tout de même l'incise "sauf en cas d'union illégitime" qui est sans doute la trace de difficultés concrètes dans la communauté de Matthieu.