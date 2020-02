Par ailleurs, il y a une opposition entre "le plus petit et la grand". Le respect des plus petits sera une des clés de tout l'évangile de Matthieu.

Reste à situer ces passages dans le contexte de l'église d'Antioche, pour laquelle Mathhieu écrivait et où s'opposaient les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens. Matthieu insiste : l'Eglise propose non pas moins mais plus.