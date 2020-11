Au chapitre 5 de St Matthieu versets 21 à 32 : les antithèses 1 et 2

Il importe de repérer les mécanismes de la violence. Il est toujours possible d'inverser le cours des choses si on s'y prend à temps.

Il importe d'être attentif à ces mouvements intérieurs qui nous habitent. Il faut donc travailler sur notre coeur et sur notre intériorité.

Les antithèses ici rejoignent les béatitudes qui ouvraient le sermon sur la montagne. La première rejoint la béatitude des doux et la deuxième la béatitude des coeurs purs.