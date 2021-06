Au chapitre 6 de St Matthieu : la prière personnelle et communautaire

Au chapitre 6 de St Matthieu, les trois oeuvres de justice : l'aumône, la prière et le jeûne.



La prière a deux dimensions : la prière personnelle marquée par la discrétion et même le secret (avec le motif de la porte fermée). Il y a aussi la prière communautaire marquée par la présence.



Ici il y a une mise en garde contre les prières interminables et ostentatoires.



Tout ceci pour répondre à la question posée à la fin du chapitre 5 : qu'est-ce que la perfection d'un Père ?