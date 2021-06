Au chapitre 6 de St Matthieu : les 3 pratiques de piété.

L'aumône, la prière et le jeûne sont les trois pratiques de pitié.

- Soulignons qu'ici le terme "hypocrites" qui est utilisé avec insistance à l'encontre des pharisiens et des scribes est caricatural. Au sens antique l'hypocrite est celui qui joue, qui porte un masque souvent pour se faire valoir.

- Retenons que Jésus attend avant tout une grande cohérence de toute autorité.

Les trois pratiques se tiennent : c'est la recherche de la justice dans la relation à l'autre, à Dieu et à soi-même.

L'aumône fait écho à la béatitude de la miséricorde, autrement de la générosité.

"En donnant au pauvre, tu te donnes à toi-même" écrivait Pierre Chrisologue.