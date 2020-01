Bible - La Genèse ou l'histoire de la création du monde

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour.

(Gn 1, 1-5)

La Genèse, le commencement du monde

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la Genèse - un mot qui signifie "commencement" - n'a pas été écrite avant les autres textes de la Bible. Il aurait même été rédigé relativement tardivement par rapport aux autres textes. Et pourtant, il est situé au tout début de l'Ancien Testament.

À l'époque de sa rédaction, on ne se soucie pas de dire comment le monde a été créé mais de donner un sens à la vie humaine

Une confession de foi

Ce texte a été écrit au moment de l'exil, une période particulièrement douloureuse pour le peuple hébreu. Or, en ces temps difficiles, parler d'un Dieu créateur, c'est évoquer un Dieu capable de faire surgir la vie là où est le chaos. Ce pourquoi, "c'est une confession de foi extraordinaire", explique Nicole Fabre.



Le mythe de la Genèse

En Occident, la première chose que l'on pense en général d'un mythe c'est qu'il est faux et qu'il n'a aucun rapport avec la réalité. Or, "un mythe est quelque chose qui rejoint une réalité qui est de tout temps", précise la bibliste. "Le mythe de la Genèse ressaisi quelque chose des racines mêmes de l'humanité."

On trouve un écho de la Genèse dans le Livre de l'Apocalypse.



Emission enregistrée en décembre 2011