David, le berger devenu roi (1/6)

On sait que Jésus est de la lignée de David, mais qui est David ? De ce roi d'Israël qui a vécu vers l'an mille avant Jésus Christ, on retient généralement son combat contre Goliath. Lui dont le nom signifie "bien-aimé" en hébreu, est l'une des personnalités les plus attachantes de l'Ancien Testament. Explications du spécialiste de l'Ancien Testament, le Père Philippe Abadie.



"David est un miroir de chacun de nous, il nous renvoie à ce que nous sommes à travers les ombres et les lumières."

Où le trouve-t-on dans la Bible ?

L'histoire de David se trouve dans le Livre de Samuel - elle est reprise ensuite dans le Livre des Chroniques. Le prophète Samuel nous introduit dans l'histoire de la royauté d'Israël. C'est lui qui oint le premier roi d'Israël, Saül. "Un roi que la Bible présente avec des côtés très sombres, explique le P. Abadie, traversé de désirs, de pulsons, de violence, David au contraire est le roi lumineux."

Quand, au chapitre 16 du Livre de Samuel, apparaît le personnage de David, l'auteur raconte une période troublée de l'histoire d'Israël. Le roi Saül vient d'être rejeté par Dieu car il lui a désobéi, il a donc perdu le droit d'être roi. "Le choix de Dieu est toujours conditionné par la fidélité à sa parole", explique le bibliste. Samuel a donc pour mission de dire à Saül qu'il n'est plus roi et de trouver un autre roi pour Israël.



Un roi pour Israël

Pourquoi faut-il un roi pour Israël ? Parce que depuis le Xe siècle, Israël a besoin de s'unifier et que le roi incarne cette unification des tribus. "À partir des XIIe / Xe siècles, des peuples nouveaux s'implantent, des dangers se profilent, on ne s'en sortira pas si on n'est pas unis."

"Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! »" (1Sm 16, 12)

David, un personnage entre ombres et lumières

"David inaugure quelque chose de neuf dans l'écriture." Il est présenté comme "un résumé d'humanité". Il incarne l'amitié, grâce à la relation qu'il entretient avec Jonathan ; avec sa première épouse Mikhal, il incarne l'amour, mais aussi le désir avec sa maîtresse Bethsabée. Il est enfin le berger devenu roi... "David est un miroir de chacun de nous, il nous renvoie à ce que nous sommes à travers les ombres et les lumières."