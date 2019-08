David Le berger devenu roi 1/6 L'Onction de David

L'histoire de David, le berger devenu roi, est un résumé d'humanité avec avec ses ombres et ses lumières.C'est l'un des personnages les plus attachant de toute l'histoire d’Israël. Philippe Abadie,professeur à la faculté

de théologie de l'université catholique de Lyon nous en donne toute l'épaisseur du personnage avec verve et érudition. David est le roi lumineux face à Saûl le roi ténébreux.



Nous sommes dans le premier livre de Samuel à Bethléem.Une histoire passionante ! Dieu choisi le plus petit, le plus jeune. Le berger et non l'homme de guerre. Celui qui connait chaque brebis par son nom.



David cela veut dire le bien-aimé en hébreu.