David Le berger devenu roi 3/6 David le fugitif

David , l 'humble berger, entre par la grande porte dans la cour des du roi Saül. Il épouse sa fille cadette Mikal et devient l'ami de son fils Jonathan et il ne cesse de remporter des victoitres contre les ennemis. Et cela rend jaloux le vieux roi Saül qui cherche alors à le tuer. David fuit, devient un chef de bande et se cache dans une grotte ...