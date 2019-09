David Le berger devenu roi 4/6 L'onction royale

Saül et son fils Jonathan meurent . David compose une complainte très émouvante : " ton amitié était pour moi une merveille, plus belle que l'amour des femme ". David deveint roi de Juda à Hébron puis il y aura une réunification de son royaume et choisi Jérusalem comme capitale. Et le roi David, musicien , danse presque nu autour de l'arche.