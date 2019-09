David Le berger devenu roi 5/6 David et Bethsabée

David est au sommet de sa gloire et devient un homme ambitieux et plein de convoitise. Il desire la belle Bethsabée la femme d'Ouri au deuxuième livre de Samuel. Il la viole . La femme devint enceinte et il fait mourir son mari.David devient cruel et violent. Puis il épouse Bethsabée. Nathan le prophète avec finesse lui fait prendre conscience de son geste. L'enfant né de l'adultère meurt. Puis un deuxième enfant né , il l'appelle Salomon, le pacifique. Sa naissance est percue comme le signe du pardon.