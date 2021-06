Début du chapitre 6 de St Matthieu

Quelques mots clés pour lire ce passage : Père, secret, récompense, hypocrite.

Il sera question des "pratiques de justice" : à savoir l'aumône, la prière et le jeûne.

L'essentiel est de les pratiquer en conformité avec la volonté de Dieu qui est avant tout une façon d'être. La question essentielle est de se demander quelle est l'intention profonde de telle ou telle action. Tout cela se joue en lien avec ce qui se passe dans le secret du coeur. Entre la vie et le coeur le chemin peut être long en fait.

Le regard du Père dont il est question ici est le regard qui me fait devenir moi-même.