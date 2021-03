Découvrir les 7 paroles du Christ en croix

En ce temps de Carême, les éditions Magnificat proposent une heure de recueillement au pied de la Croix en s'inspirant des dernières paroles du Christ, un livre-CD éblouissant. Romain Lizé, directeur adjoint de la revue nous en parle au micro de Pauline de Torsiac.



Les dernières paroles du Christ

Les éditions Magnificat nous invitent à vivre la Passion du Christ via différents supports, les méditations du cardinal Charles Journet, une trentaine d'oeuvres d'art sacré ainsi que la musique de Joseph Haydn dans sa version pour orchestre à cordes par l’orchestre Paul Kuentz.

L'ouvrage, d'une centaine de pages, préfacé par Fabrice Hadjaj, revient sur les sept dernières paroles de Jésus sur la Croix. "La tradition dit que généralement les premières paroles et bien le Christ pense à nous, c'est à dire "Père pardonne leur" et puis le bon Laron "aujourd'hui tu seras avec moi en paradis", ensuite le milieu c'est Lui, c'est Sa souffrance "j'ai soif", "je remets mon Esprit" et puis la mort du Christ" explique Romain Lizé.



Contempler, écouter, prier

L'objectif de cet ouvrage "est de se replonger par la musique, par l'oeuvre d'art, par la méditation dans ce mystère de la Croix, ce mystère du pêché, qu'on a aujourd'hui tendance à évacuer, pour bien des raisons, mais qu'il faut regarder en face parce que s'il n'y a pas de pêchés, d'abord comme dit l'Écriture on est un menteur et puis, en plus, on a besoin d'être sauvé, et donc on ne peut pas devenir saint" explique le directeur adjointe de la revue Magnificat.

Grâce à la contemplation, l'écoute et la prière, les éditions Magnificat nous invitent à nous receuillir, nous imprégner de ces dernières paroles et d'entamer, doucement, notre montée vers Pâques.