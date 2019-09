Dieu a-t-il vraiment créé le monde ?

Y a-t-il quelqu'un à l'origine de tout cela : les océans, les montagnes, les forêts... et nous, les humains ? Les chrétiens disent que c'est Dieu qui est à l'origine du monde. Mais la tradition chrétienne est également riche d'un dialogue entre la science et la foi. Qu'est-ce que la création du monde pour les chrétiens?



Les récits bibliques des origines "nous rassurent" car d'une certaine façon ils disent et expliquent la cohérence du monde

La Genèse, ou le récit de la création du monde

"Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre" dit la Bible (Gn 1,1). Elle dit aussi qu'il lui a fallu six jour pour créer le monde et un pour s'en remettre. Qui donc a écrit la Genèse ? Les textes bibliques ont ceci de particulier qu'ils sont très anciens, transmis de génération en génération, mêlant traditions orales et écrites. Les exégètes ont ainsi décelé que Dieu n'est pas mentionné de la même manière dans le Livre de la Genèse, ce qui laisse supposer l'existence d'un héritage de deux traditions différentes.

Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde ?

Et pourquoi les hommes ont-ils écrit qu'un Dieu a créé le monde ? Difficile de savoir ce que Dieu veut ! On ne peut aborder les Écritures saintes sans les envisager à la façon d'un croyant, c'est-à-dire des textes inspirés, reçus et transmis par l'Esprit saint. Ces textes sur les origines du monde et de l'humanité abordent un domaine de connaissances qui échappe à la raison.

"En vérité, nous dit le Père Dominique Lang, ce n'est pas du commencement, du big bang, dont parle la Genèse". Mais bien de la création du monde tel que nous le percevons aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que les choses sont dans cette évidence qui est la nôtre ? Les récits bibliques des origines "nous rassurent" car d'une certaine façon ils disent et expliquent la cohérence du monde.



Le récit des origines, une vérité d'ordre existentiel

Pourquoi est-ce que j'existe ? La vérité contenue dans les textes sacrés est d'ordre existentiel: "Elle dit ce que l'on a à vivre maintenant." Elle dit aussi qu'à la question des origines on ne peut répondre de manière intellectuelle. Qu'au fond il y a là un grand mystère. La foi chrétienne a pour élan cette contemplation du mystère que nous sommes : "Ma vie n'est pas pleine de raisons et de fonctionnements, quelque chose en moi vient d'au-delà de moi."

Émission enregistrée en août 2017