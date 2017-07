[Dossier] Lire la Bible et se rapprocher de Dieu

La Bible c'est comme une forêt. Comme des arbres auprès desquels on aime rester, il y a des livres que l'on désire lire et relire. Le p. François Lestang répond à Bénédicte Draillard.

Juifs et chrétiens lisent la Bible commeune histoire d'amour entre Dieu et les hommes. La Bible est à la foi un livre avec des thèmes qui reviennent tout au long des pages, et un recueil de textes qui nous révèlent peu à peu des visages de Dieu. Il n'y a pas qu'un seul texte ni seul message.

La Bible, c'est à la fois la parole de Dieu et celle des hommes. Dans la foi catholique, on croit que ceux qui écrivent la Bible, Dieu vient les visiter. A travers ces textes, Dieu se révèle. Et dans ce récit qui va de la création du monde à l'Apocalypse, on comprend qu'il n'y a pas un seul projet, mais différentes manières dont Dieu nous parle.

Emission enregistrée en septembre 2015