Elargis d'espace de ta tente

Elisabeth Dupeux-Weber, 67 ans, 6 petits enfants. En jetant un regard en arrière, je dirais que j’ai « pérégriné ma vie » (;-), le nélogisme) : passée d’études de théologie à un travail de conseillère conjugale et familiale dans des cadres et des registres très divers, vécu des espaces de vie multiples depuis l’Alsace natale , le Cameroun, Grenoble, Lyon, Paris Banlieue et retour en Alsace. Bref, une foison d'expériences d'humanités…