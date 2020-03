Esther Lehrmann Mignot est diplômée en langues étrangères appliquées. Après une carrière dans la communication et le marketing à l’international, elle a intégré l’entreprise familiale Fleurs Kammerer. Esther est à présent, avec sa soeur Anne-Laure, la troisième génération de femmes engagées dans la passion des fleurs et du végétal, le goût du travail bien fait, la rigueur, la nécessité de fournir des produits de qualité avec un réel savoir faire... Esther a 47 ans, elle est mariée et maman de 2 enfants de 15 et 11 ans.