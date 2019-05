Esther Lenz, une inspectrice engagée

Esther Lenz est née en 1975 dans une famille de pasteurs alsaciens. Elle a été formée par la théologie à Strasbourg et Tübingen. Avec son mari Sören ils ont découvert l'Eglise d'Angleterre durant une année de service dans le diocèse de Stafford, où est né l'ainé de leurs cinq enfants. Esther a été pasteure de paroisse dans le Nord de l'Alsace, puis elle ai assuré avec joie la formation à l'homilétique et à la liturgie des prédicateurs laïques de l'UEPAL. Depuis 2015 elle est inspectrice ecclésiastique à Wissembourg, responsable du secteur qui va des Vosges au Rhin au nord de la forêt de Haguenau, comportant le pays de Bitche. Avec l'équipe en place, elles essayent d'accueillir à la lumière de l'Evangile les changements que notre monde appelle dans notre manière d'être témoins du Christ ressuscité. Une aventure passionnante et exigeante à la fois!