Histoire du prophète Jonas 1/4

En attendant la lecture cursive de St Luc prévue pour le début novembre, Pierre-Paul Delvaux vous propose le récit des aventures du prophète Jonas.

Premier épisode sur 4 : la fuite et la tempête.

Jonas est attachant, entier, sensuel et râleur. Son histoire nous fait sourire et c'est déjà beaucoup. Mais il y a mieux encore : en effet à travers son dialogue parfois véhément avec Dieu nous découvrons qui est ce Dieu que nous caricaturons si volontiers.