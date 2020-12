Il y a même des protestant·e·s en Corse !

Marie-Odile Wilson est née en 61 à Alger d'une famille pied-noir et après avoir vécu à Paris, Madagascar et à La Réunion, elle est à présent pasteure en Corse, après son poste d'Auxerre. Maman de trois filles dont la dernière n'a vécu que 3 jours, c'est mon engagement dans l'Eglise qui lui a toujours apporté joie et énergie ... voire consolation.