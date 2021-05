Évangile de Jésus Christ selon saint Jean :

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Moi, je suis la vraie vigne,

et mon Père est le vigneron.

Tout sarment qui est en moi,

mais qui ne porte pas de fruit,

mon Père l’enlève ;

tout sarment qui porte du fruit,

il le purifie en le taillant,

pour qu’il en porte davantage.

Mais vous, déjà vous voici purifiés

grâce à la parole que je vous ai dite.

Demeurez en moi, comme moi en vous.

De même que le sarment

ne peut pas porter de fruit par lui-même

s’il ne demeure pas sur la vigne,

de même vous non plus,

si vous ne demeurez pas en moi.

Moi, je suis la vigne,

et vous, les sarments.

Celui qui demeure en moi

et en qui je demeure,

celui-là porte beaucoup de fruit,

car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.

Si quelqu’un ne demeure pas en moi,

il est, comme le sarment, jeté dehors,

et il se dessèche.

Les sarments secs, on les ramasse,

on les jette au feu, et ils brûlent.

Si vous demeurez en moi,

et que mes paroles demeurent en vous,

demandez tout ce que vous voulez,

et cela se réalisera pour vous.

Ce qui fait la gloire de mon Père,

c’est que vous portiez beaucoup de fruit

et que vous soyez pour moi des disciples. »