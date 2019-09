Jésus et sa famille atypique

Jésus prend ses distances vis-à-vis du fonctionnement d’une famille traditionnelle et en appelle à une famille d’un nouveau type, la famille-communauté de ceux qui font la volonté de Dieu. Mais sa propre famille est déjà atypique : elle vit un manque, car Joseph le père n’est plus là, et elle fait l’expérience de la paternité de Dieu. Après la Pentecôte, les deux types de famille, naturelle et spirituelle, se rejoindront.



Ce temps est proposé par Bettina Cottin, pasteur de la paroisse St Matthieu-Port du Rhin. elle est accompagnée pour les lectures de Richard Fischer, pasteur retraité.