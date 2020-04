L’adoration et la colère (Mt 2, 1-23)

Les mages d'un côté, Hérode de l'autre : deux manières de regarder l'Enfant. L'une pleine de joie et espérant en l'avenir, l'autre jalouse et méfiante. Pourtant cet enfant apporte une parole neuve, est Parole. Et pour qu'il puisse vivre, son père va devoir l' emmener ailleurs...