"L'Amour n'est pas aimé"

Reprenant les mots de St François d'Assise, Mgr Jacques Habert commente l'Evangile de des noces du fils du Roi. Comment comprendre la violence dont fait preuve Dieu sous les traits du Roi? "Cette violence qui exprime la souffrance du Roi est là pour nous rappeler combien Dieu nous aime et à quel point nous sommes, nous aussi capable de l'oublier."



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu



En ce temps-là,

Jésus se mit de nouveau à parler

aux grands prêtres et aux pharisiens,

et il leur dit en paraboles :

« Le royaume des Cieux est comparable

à un roi qui célébra les noces de son fils.

Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités,

mais ceux-ci ne voulaient pas venir.

Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités :

‘Voilà : j’ai préparé mon banquet,

mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ;

tout est prêt : venez à la noce.’

Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent,

l’un à son champ, l’autre à son commerce ;

les autres empoignèrent les serviteurs,

les maltraitèrent et les tuèrent.

Le roi se mit en colère,

il envoya ses troupes,

fit périr les meurtriers

et incendia leur ville.

Alors il dit à ses serviteurs :

‘Le repas de noce est prêt,

mais les invités n’en étaient pas dignes.

Allez donc aux croisées des chemins :

tous ceux que vous trouverez,

invitez-les à la noce.’

Les serviteurs allèrent sur les chemins,

rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent,

les mauvais comme les bons,

et la salle de noce fut remplie de convives.

Le roi entra pour examiner les convives,

et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce.

Il lui dit :

‘Mon ami, comment es-tu entré ici,

sans avoir le vêtement de noce ?’

L’autre garda le silence.

Alors le roi dit aux serviteurs :

‘Jetez-le, pieds et poings liés,

dans les ténèbres du dehors ;

là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.’



Car beaucoup sont appelés,

mais peu sont élus. »