L'apocalypse: un chemin de dévoilement spirituel

L'apocalypse de Jean c'est un texte qui parle de la vie intérieure de chaque homme, chaque femme de ce monde. Une vie intérieure faite d'ombre et de lumière, une vie à humaniser et à bonnifier.

Pour cette plongée au coeur d'un des écrits les plus flamboyants de la bible, Béatrice Soltner reçoit l'historienne d'art Paule Amblard.

En ce moment clé où l'on passe d'une année à une autre, dans le noir de la nuit et le froid de l'hiver, le texte de l'Apocalypse peut nous guider. Cette nuit dans laquelle nous sommes au soir du 31 décembre ressemble à l'ombre du début de l'Apocalypse. Paule Amblard en fait un texte plein d'espérance.

Le Livre de l'Apocalypse est le dernier de la Bible. Un court texte qui aurait été écrit par saint Jean - ou s'il ne l'a pas écrit, l'évangéliste a en tout cas reçu des visions. Jean était alors tenu prisonnier par les Romains, dans une grotte de l'île de Patmos, en Grèce. Il se trouvait dans un état de dénuement, à tout moment menacé de mort. Il a ordre de retransmettre ces visions qu'il reçoit, pour les générations futures. Son texte est une annonce du devenir de l'humanité.

Contrairement à ce que l'on dit souvent, l'Apocalypse n'est pas l'annonce d'une catastrophe mais d'un dévoilement. Dévoilement de ce que l'on est profondément. Le texte invite à aller cherche ce que l'on est au fond de soi. L'Apocalypse est donc un chemin, il invite à passer d'une méconnaissance de soi à une révélation de soi. "Nous sommes beaucoup précieux, harmonieux, extraordinaires qu'on ne l'imagine, puisque l'on réagit beaucoup en fonction de nos sens, et on n'agit pas en fonction de ce que l'on a profondément en soi, et que l'on ne développe pas suffisamment, c'est-à-dire notre esprit", explique Paule Amblard.