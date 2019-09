L'appel au discernement

Pour ce 23è dimanche du temps ordinaire, l'évangéliste Luc nous raconte la rencontre de Jésus avec la foule et son appel à se libérer de tout ce qui ne permet pas la rencontre de Dieu. Parole ô combien exigeante puisqu'elle invite chacun à préférer Jésus à sa propre vie, à sa famille, à ses proches.



Le père Francis Brignon échange avec Marc Larchet sur la portée de cet appel et l'exigence pour tout chrétien souhaitant suivre le Christ aujourd'hui. Invitation au discernement et confiance dans l'Esprit de Dieu pour être porté sur ce chemin de vérité qui donnera une autre saveur aux relations familiales et amicales.