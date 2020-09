L'écologie, source de paix

Quelques liens:

AnimaTerra

Une invitation à vivre reliés à la nature qui nous habite et que nous habitons et à accompagner une approche au sein de laquelle écologie et spiritualité se nourrissent mutuellement

https://www.animaterra.fr/

Spiritualités pour la Terre

Traditions et communautés spirituelles engagées en écologie

https://spiritualitespourlaterre.org/

Vivre reliés

Un mouvement, des lieux et des ressources s'inspirant des sagesses de la Nature et des traditions spirituelles au service de modes de vie régénérateurs des liens à soi, aux autres, à la Nature et à plus grand que soi

https://vivrerelies.org/