L'Epiphanie à Béthléem aujourd'hui

L'Épiphanie hier et aujourd'hui, entretien entre les pasteurs Laurence Gangloff, présidente internationale de la Journée Mondiale de Prière,

et Guy-Pierre Geiger, responsable du service de formation théologique et spirituelle des adultes de l'Union des Églises Protestantes d'Alsace et de Lorraine (UEPAL).

Le récit de l'adoration des Mages dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 2, versets 1-12 nous interpelle et stimule notre prière pour aujourd'hui.

Il entre en résonance avec la situation contemporaine et nous rend plus particulièrement attentifs au sort des chrétiens d'Orient.