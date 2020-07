L'équilibre du triangle rouge

Cornélia Kiehl dit Connie a 54 ans. Mariée, maman de 3 enfants et infirmière au NHC, elle s'implique dans la vie de sa paroisse de Lingolsheim (UEPAL) mais aussi aux YMCA UCJG Alsace. Adepte du vélo, elle croit très fort à la rencontre et à la transmission des valeurs du vivre ensemble.

Trésorière des YMCA UCJG alsace, Connie a choisi comme titre "Le triangle rouge" car ce logo exprime l’équilibre entre le corps, le coeur et la tête. Les colonies et l'éducation populaire sont un beau lieu d’échange où les jeunes expérimentent l’autonomie et la rencontre dans le respect de la différence.