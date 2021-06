[L'Évangile du dimanche] Confiance dans la tempête

Que faire quand tout semble perdu, quand le sol se dérobe sous nos pieds nous projetant dans un sentiment d'extrême solitude ?

L'Evangile de ce dimanche met en scène cette terreur qui peut tous nous gagner. On y voit des disciples qui crient vers Jésus, un Jésus qui rabroue la mer avec au final une issue apaisée.

On sort de l'enseignement de Jésus en paraboles. "Marc, c'est l'homme rugueux, rapide, qui ne s'encombre pas de détails quand il parle et pour répondre à la question : QUI est Dieu ?", commente le Père Sébastien Antoni.

La mer concentre toutes les peurs, les angoisses, à la différence de la Terre Promise. "Passons sur l'autre rive" : Jésus s'inclut dans cette traversée et il y a un but. Il s'agit d'aller délivrer le monde de tout ce qui l'inquiète et de tout ce qui l'enserre.

Un exorcisme

Ces paroles de Jésus bousculent, transforment, libèrent... Accroché au Christ, quelque-chose d'une libération se passe.

Dans ce tumulte, dans cette nuit, avec la fatigue de l'équipage et avec cette mer qui concentre toutes les inquiétudes, il va se passer quelque-chose de l'ordre de l'exorcisme, une victoire du bien, une victoire de la vie sur le mal, l'inquiétude et la peur.



Evangile de Marc

4, 35-41

Toute la journée,

Jésus avait parlé à la foule.

Le soir venu, Jésus dit à ses disciples :

« Passons sur l’autre rive. »

Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était,

dans la barque,

et d’autres barques l’accompagnaient.

Survient une violente tempête.

Les vagues se jetaient sur la barque,

si bien que déjà elle se remplissait.

Lui dormait sur le coussin à l’arrière.

Les disciples le réveillent et lui disent :

« Maître, nous sommes perdus ;

cela ne te fait rien ? »

Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer :

« Silence, tais-toi ! »

Le vent tomba,

et il se fit un grand calme.

Jésus leur dit :

« Pourquoi êtes-vous si craintifs ?

N’avez-vous pas encore la foi ? »

Saisis d’une grande crainte,

ils se disaient entre eux :

« Qui est-il donc, celui-ci,

pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »

Traduction EALF