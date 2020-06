[L'Évangile du dimanche] Confiance, vous valez plus que les oiseaux!

"N'ayez pas peur !" L'Évangile de ce dimanche est scandé par des paroles d'encouragement de la part de Jésus, qui s'adresse à celles et ceux qui désirent mettre leurs pas dans les siens. Oser marcher à sa suite, c'est prendre le risque de la liberté - liberté de parole, de conscience et d'action. Et tracer cette route-là, c'est inévitablement s'exposer au refus et à l'adversité. La bonne nouvelle, c'est qu'au cœur de la possible persécution, Jésus promet une présence, celle de son père qui veille sur chacun.

"Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux"

les disciples envoyés en mission

Au chapitre 10 de l'Évangile de Matthieu, Jésus vient d'envoyer ses disciples en mission. Et il les a prévenus : "Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups" (Mt 10, 16). Leur mission ne sera pas de tout repos, "il y aura des oppositions, et des résistances, il y aura de la violence même", ajoute le Père Antoni. Mais Jésus leur dit : n'ayez pas peur !



"N'AYEZ PAS PEUR", C'EST LE LEITMOTIV DE JÉSUS

"Ne pas avoir peur, c'est le leitmotiv de Jésus, dans tout l'Évangile." Dans la Bible, on le voit, les hommes ont tout le temps peur, d'un coup de vent dans la barque, de ne plus avoir de pain... "En même temps, c'est le propre de l'homme d'avoir peur, l'homme a tout le temps peur finalement. Et c'est ses inquiétudes et ses peurs qui lui font faire le pires des choses : la peur ouvre au mensonge, à la dissimulation, à la double vie..."

Évangile du dimanche 21 juin (Mt 10, 26-33)

Jésus disait à ses disciples : "Ne craignez donc pas ces gens-là ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits.

Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux.

Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux."

Source : AELF