[L'Évangile du dimanche] Heureux celui qui aime son ennemi

On dit souvent que l’amour des ennemis est le sommet de la vie chrétienne, ce qui fait de l’Évangile une parole qui ne ressemble pas tout à fait aux autres sagesses humaines. Aimer celui qui est différent, soit, mais aimer celui qui me fait du mal, qui me persécute, qui me calomnie… Jésus lui-même a choisi cette voie de l’amour en refusant la vengeance et en se confiant à Dieu jusqu’aux derniers instants ceux qui le clouaient sur la croix. Explications de Corine Protais.

"Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent"

Évangile du dimanche 23 février (Mt 5, 38-48)*

Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos !



Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes.

En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait.

* Source : AELF