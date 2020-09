[ L'Evangile du dimanche] Il n'est jamais trop tard pour entrer dans le Royaume

« Travailler plus pour gagner plus », on connait le fameux slogan et la logique économique qui veut que plus le temps de travail est long, meilleur sera le salaire.

L’évangile de ce dimanche (Mathieu 20, 1 à 16) vient balayer ces calculs et remettre en cause le droit du travail.

Normal, c’est une parabole et comme à chaque fois que Jésus utilise ces petites histoires allégoriques il vient interroger nos façons de voir le monde, de penser ce qui est juste et ce qui ne l’est pas, et bousculer nos certitudes.

Cette fois-ci, il compare le royaume à un vigneron qui distribue le même salaire à tous ses ouvriers, qu’ils aient travaillé une journée ou une heure...

Le Royaume : la vie selon Dieu

Marie-Reine Mezzarobba, bibliste à Montpellier, commente ce texte : " Cette parabole est faite pour choquer. Je crois que c'est une parabole à ne pas donner aux enfants avant qu'ils aient l'âge d'avoir compris que normalement on paye quelqu'un au salaire qui lui est dû, ce salaire nous permettant de vivre".

Jésus nous fait ici rentrer dans la logique du Royaume de Dieu. " Je crois que cela désigne la vie selon Dieu, notre rencontre, ce que peut devenir l'humanité quand elle vit selon Dieu et cela commence maintenant. Ce n'est pas un lieu, c'est une manière d'être ", explique-t-elle.

La vigne : un signifiant de la joie et de la rencontre

La vigne, indique Marie-Reine Mezzarobba, a trait au rapport entre Dieu et son peuple. C'est un signifiant de la joie, de la rencontre, de la vie selon Dieu où la joie est première. "Jésus cherche en fait à nous embaucher tous pour travailler à ce Royaume, pour qu'on en profite et qu'on participe à sa construction "

Nous avons souvent été élévés à accumuler les mérites, à penser qu'il faut faire des efforts dans la vie...

" C'est vrai dans la logique humaine mais dans la logique de Dieu, la vie est donnée complètement et du coup il n'y rien à mériter. Si on reste coincés dans la logique de la jalousie, on reste dehors, on s'exclut de la relation avec tous les autres et de ce qui pourrait être le festin ".