[L'Évangile du dimanche] Le manque, clé du bonheur évangélique

"Heureux !" L'Évangile de ce dimanche résonne de l’appel au bonheur que Jésus adresse à tous ceux qui désirent le suivre. Mais il s’agit d’une parole surprenante, choquante à nos oreilles, nous qui pensons la félicité à l’aune de nos manuels de développement personnel. Le bonheur évangélique n’a rien de rassurant ni d’enveloppant. Il s’offre à nous à l’endroit même de la faille, de la fragilité, de l’inconfort, jusqu’à l’adversité féroce qui parfois nous malmène. Explications de Myriam Tonus, laïque dominicaine et théologienne.

évangile du dimanche 1er novembre (Mt 5, 1-12a)

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux !

Traduction : AELF