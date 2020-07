[L'Évangile du dimanche] Les petits, premiers dans le Royaume

On ne voit plus guère de paires de bœufs aller d'un même pas, sillonner les champs et tirer la charrue avant les semailles. Porter le joug, c'est aller d'un même pas pour ensemble donner le meilleur. C'est cette image paysanne que Jésus utilise dans l'Évangile de ce dimanche, pour faire comprendre à ceux qui veulent le suivre, qu'il sera leur allié dans la marche. Dans cet Évangile il est également du cœur ouvert de ceux et celles capables d'accueillir sa parole les bras ouverts dans la confiance.

"Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau"

Évangile du dimanche 5 juillet (Mt 11, 25-30)

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits.

Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »

Source : AELF