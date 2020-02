[L'Évangile du dimanche] Vous êtes le sel de la terre

Nous en avons tous fait l’expérience : un plat sans sel est fade, et il est immangeable quand la salière est tombée dans la marmite ! Pas assez ou trop, visiblement Jésus sait faire la différence et dans l’Évangile de ce dimanche il nous encourage à utiliser les bonnes proportions. Prenant les images domestiques du sel qui relève le goût des aliments et de la lampe allumée qui réjouit le cœur, il invite chacun d’entre nous à se donner, en toute humilité.



Après les béatitudes

Le texte de l'évangéliste Matthieu fait suite aux "Béatitudes" : un passage célèbre dans lequel Jésus prononce le discours sur la montagne. "C'est à ces gens qui ont entendu les béatitudes que Jésus dit 'vous êtes le sel de la terre'", comme l'exlique Marie-Reine Mezzarobba.

"Heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui pleurent..." Pris au pied de la lettre, ce discours a quelque chose de provocant. Mais "les gens qui sont heureux pour Jésus sont des gens qui sont en manque, d'une certaine façon, qui sont en attente", dit la bibliste. Selon elle on pourrait résumer les béatitudes par ces mots : "Heureux celui qui a le cœur ouvert, qui est malheureux pour son frère, qui est touché et non pas rempli, satisfait de lui-même, auto-centré".



Évangile du dimanche 9 février (Mt 5, 13-16)

Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens.

Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.

De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux.