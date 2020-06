L'humour des Evangiles

Elise Cairus est docteure en théologie et titulaire d'une maîtrise en histoire de l’Université de Genève. Auteur de "L’humour des évangiles" (Ed. TempsPrésent, 2016), et de "L'accompagnement spirituel des naissance difficiles" (Ed. Salvator 2019) elle a aussi co-édité "Entre la mémoire et l’oubli. La pensée protestante aujourd’hui" (Ed. Labor et Fides, 2016). Au plan personnel, elle est mariée et mère d’une fille.