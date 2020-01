La Bible : une Parole vivante ?

Le dimanche 26 janvier 2020, l'Église catholique célèbrera le premier dimanche de la Parole de Dieu institué par le pape François désormais chaque année le 3e dimanche du temps ordinaire, dans une lettre intitulée "Aperuit Illis”. "Il y souligne toute la richesse et le caractère vivant du texte sacré. Il encourage les croyants à une plus grande familiarité à son égard, afin de vivre en profondeur "notre relation avec Dieu et avec nos frères"." Texte de la lettre à retrouver en intégralité ici.



Former de véritables annonciateurs de la Parole