La co-création, un chemin de vie

Née en 1968 à San Francisco, d'une maman artiste et chercheuse de Dieu, et papa concessionnaire de voitures et non croyant... Baptisée à 20 ans dans l'église orthodoxe. Premier diplôme en histoire des religions et doctorat en musicologie. Professeur de musique dans un collège à Strasbourg et aussi direction des chorales de jeunes et d'adultes. Mère de 4 enfants et mariée avec un franco-norvégien.