La fête des récoltes – exode 23 :16

"L’automne avec ses temps de récoltes et des moissons,ses couleurs chatoyantes,ses saveurs et ses parfums nous invitent à exprimer toute notre reconnaissance à notre créateur.



En effet, en tant que créatures, capables d’être conscients de tant de richesses, il nous appartient de vivre au bénéfice des biens visibles et invisibles que DIEU nous destine à chaque saison, Comme ses bénédictions multiples. Il n’y a pas de plus grande joie pour le créateur que ses créatures qui lui donnent leurs louanges en retour."