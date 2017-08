La fraternité est-elle naturelle?

"La Bible est le grand livre des fraternités contrariées", écrit le p. Philippe Abadie. Les premiers frères que l'on rencontre dans la Bible sont Caïn et Abel, puis Jacob et Esaü, Joseph et ses frères... A travers eux on s'aperçoit que la fraternité n'est pas naturelle. L'histoire d'Abel et Caïn, les deux fils d'Adam et Eve, premier couple humain, aboutit à un fratricide. "Le drame de Caïn c'est qu'il n'est pas en dialogue ni avec Dieu ni avec son frère." C'est bien l'absence de dialogue qui conduit ici à la jalousie et la violence.

"Le Seigneur dit à Caïn: « Où est ton frère Abel ? » Caïn répondit : « Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ? »" (Gn, 4, 9)*

La fraternité n'est pas seulement affaire de sang, ou de consanguinité, mais une histoire qu'ensemble on construit, en ayant le souci de l'autre, de se parler, de se regarder, et de considérer avec respect, avec solidarité aussi.

* Source: AELF

- Diffusé le 13 avril 2016 -