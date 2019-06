La grande Invitation

Le pasteur Jehan-Claude Hutchen, nous propose une méditation pour ce dimanche 30 juin.



Voilà une grande invitation adressée à tous ; le peuple de Dieu c’est l’humanité entière dans toutes ses résonnances et ne saurait revêtir la notion de club privé. Le Dieu dont nous parle Esaïe s’intéresse au bonheur de l’Homme, il veut son bien, c’est la raison pour laquelle il l’invite à un choix de vie, une expérience intérieure : Prendre soin de soi pour changer le monde et se retrouver soi-même transformé . Trouver un sens à notre vie personnelle et collective nous aidera à sortir des questions, des impasses de notre temps. À nous d’écouter ce Dieu qui nous adresse une parole, à nous de nous écouter nous-même sans taire nos émotions.

Accepter l’invitation c’est entrer dans une grande communauté de vie et de destin dans une Humanité réconciliée.