La loi du talion suite et fin. Un chemin d'excès sur le mode du possible

Autrement dit une démarche de l'excès avec son cortège rhétorique très fort. Mais ce chemin d'excès doit être emprunté sur le mode du possible. Notre possible. Etant entendu que notre possible peut s'élargir. Par ailleurs, là où la justice humaine est dépassée par la disproportion, la justice de Dieu surprend. D'après le livre de l'Exode au chapitre 34 : Dieu n'efface pas la faute, il la porte et intègre l'homme tel qu'il est.