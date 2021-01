La loi et l'Amour - Jésus et le Sabbat (8)

Dans le chapitre 2 de l'Evangile de Marc, aux versets 23 à 28, les apôtres se voient reproché d'avoir cueilli du blé le jour du Sabbat. Pour les défendre, Jésus opposera aux pharisiens un parrallèle de cette situation avec un passage tiré de l'Ancien Testament. Nous sommes donc en présence d'un récit traitant de la question du Sabbat mais non plus cette fois à partir d'un miracle accompli par Jésus lui-même. Quel en est l'enseignement et la crédibilité historique ?