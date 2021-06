La Loi et l'Amour - Jésus et les règles de pureté (15)

Quels sont les passages des Evangiles dans lesquels Jésus s'est trouvé dans des situations qui, selon les règles en vigueur dans le judaïsme du 1er siècle, éytaient génératrices d'un état d'impureté ? Et pourrait-on tirer de ces passages des informations concernant la positionnement de Jésus par rapport aux questions de pureté religieuse ? Dominique Villars et Laurent Verpoorten poursuivent la lecture du chapitre XXXV du quatrième tome de "Un certain juif Jésus" (Ed. du Cerf) de l'historien contemporain John Paul Meier.