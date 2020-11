La Loi et l'amour - Les serments (4)

Dans l'Evangile de Matthieu et dans une Epitre de Jacques, on trouve des propos attribués à Jésus condamnant inconditionnellement toute forme de serment. Il s'agit d'une prise de position qui va à l'encontre de la tradition juive mais aussi des usages culturels pratiqués dans tout le bassin méditérannéen au premier siècle. Reste à savoir si cette interdiction totale - et inédite - peut être attribuée à Jésus lui-même. C'est tout l'objet de cette émission.