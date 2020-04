La Passion du Christ vue par les quatre évangélistes

« Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! » (Mc 15, 39)* s'écrit un soldat romain au pied de la croix. Selon l'évangéliste Marc, la Passion du Christ dans l'abandon et sa cruxifiction marque le sommet de sa révélation. On connaît le style direct, brusque parfois, de Marc et la brièveté de son Evangile. La Passion selon saint Marc est un récit fondamental car il constitue probablement le noyau original à partir duquel ont été construits les récits de Luc, Matthieu et Jean.

Quand il écrit ce texte, Marc s'adresse aux chrétiens de l'Empire déjà durement éprouvés. On pense en effet que l'Evangile de Marc a été écrit à Rome à la fin des années 60, après les grandes persécutions qui ont eu raison notamment de la vie de Pierre et de Paul. Marc place le lecteur devant un Christ persécuté, qui souffre et qui est rejeté par les siens, même Pierre, et qui mène sa route jusqu'au bout. Un soutien pour une communauté éprouvée et "l'affirmation que même si Dieu semble nous abandonner, il est là", précise le p. François Lestang. Fait extraordinaire, ce Jésus que tous abandonnent est reconnu comme le fils même de Dieu par un païen, le centurion romain.

"Et à la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : « Éloï, Éloï, lema sabactani ? », ce qui se traduit : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »" (Mc 15, 34)*

Comment supporter que même les plus fidèles soutiens se dérobent? Lire l'Evangile de Marc c'est se laisser encourager à choisir la foi, à suivre le Christ y compris dans le rejet. L'abandon, thème récurrent dans le texte, est à double sens. Comme l'explique le père François Lestang, on y lit l'abandon des autres mais aussi l'abandon à la volonté du père.

