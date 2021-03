La pêche dite miraculeuse, un récit de vocation dans St Luc 5

Au chapitre 4 et au début du chapitre 5 on voit Jésus qui prend distance avec la synagogue et même avec la foule. Le célèbre récit de la pêche dite miraculeuse se révèle être un récit de bénédiction et de vocation.

Les variations sur les noms sont intéressantes. Simon devient Simon-Pierre. Jésus interpellé comme un "patron" devient le Seigneur.

La conclusion est saisissante puisque laissant tout Simon et les premiers disciples l'accompagnèrent.