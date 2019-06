La première béatitude au chapitre 5 de St Matthieu

Après avoir commenté le terme "heureux", Soeur Marie Raphaël commente la première béatitude et spécialement l'expression "les pauvres selon l'esprit".



En résonance, dans l'Ancien Testament, il y a Isaïe aux chapitres 57 et 61 ou encore la prophète Sophonie aux chapitres 2 et 3.



La pauvreté selon l'esprit est tout simplement le fait de reconnaître qu'on a besoin des autres, qu'on a besoin de Dieu, autrement dit, que le manque n'est pas une malédiction mais qu'il est nécessaire à la vie.



Par ailleurs, plusieurs subtilités de traduction sont explicitées dans cette émission.